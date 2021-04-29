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Julia Donaldson'dan yeni kitap

Ödüllü yazar Julia Donaldson çok sevilen çocuk kitaplarını minik okurlarla buluşturmaya devam ediyor. “Uğurböceği Daha Sonra Ne Duydu” kitabı minik okurları macera dolu bir serüvene sürüklüyor.

Julia Donaldson'dan yeni kitap

Şimdiye kadar 210 kitabı yayımlanan yazarın en çok satan kitabı arasında yer alan “Uğur Böceği Ne Duydu” dan sonra serinin ikinci kitabı “Uğurböceği Daha Sonra Ne Duydu” da raflarda yerini aldı. The Çocuk Yayınları etiketiyle çıkan kitapta bu sefer çiftlik hayvanları daha farklı maceralara koşuyor. 4 yaş üstü minik okurlar için yazılan kitabın konusu; Bücür ve Sırık, çiftlikteki tombul kırmızı tavuğu kaçırma planları yapar. Ancak onların kurnaz planlarına karşılık sessiz uğurböceğinin çok daha iyi bir planı vardır…

Bütün kitapları sımsıcak hikayelerle dolu Julia Donaldson 1948 yılında Birleşik Krallık’ta doğdu. Bristol Üniversitesinde Drama ve Fransızca okudu. Bir süre gitar çalan eşiyle birlikte çeşitli festivallerde performans sergiledi. Şarkılar yazdı. 1993 yılında şarkılarından biri kitaba dönüştürülünce yazarlık serüveni başladı. 2011-2013 yılları arasında Birleşik Krallık’ta çocuk kitaplarının yazarları veya illüstratörlerine alanlarındaki olağanüstü başarıyı kutlamak için verilen bir görev olan Children’s Laureate görevini üstlendi. Şimdiye dek 210 tane kitabı yayımlanan yazar, çeşitli ödüller de kazandı.

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