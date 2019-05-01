Julian Assange kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Yargıç, Assange'ın faaliyetlerinin "yasaların ciddi şekilde ihlali" anlamına geldiğine hükmetti.

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

Julian Paul Assange 3 Temmuz 1971'de Avustralya'da doğdu. Tüm dünya Julian Assange'ı kurduğu Wikileaks adlı internet sitesinde yayınladığı belegelerin ardından tanıdı. Assange, Queensland eyaletinin Townsville şehrinde doğmuştur. Annesi Christine Ann Hawkins (d. 1951),görsel sanatçı; babası John Shipton, anti-savaş eylemcisi ve müteahhittir. Assange, çift ayrıldıktan sonra dünyaya gelmiştir.

1 yaşındayken annesi, aktör olan Richard Brett Assange ile evlenmiştir. 1979 civarında annesi tekrar boşanmış ve Leif Meynell ile birlikte olmuştur. Assange'ın göçebe bir çocukluğu olmuştur ve 13'ten fazla Avustralya şehrinde yaşamıştır.

Evde okutulmanın yanı sıra birçok okulda bulunmuştur. İlkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi Townsville'da okumuştur. 1994'te Central Queensland Üniversitesi'nde ve 2003–2006 yıllarında Melbourne Üniversitesi'nde programlama, matematik ve fizik okumuştur.

HACKERLIK

1987 yılında Mendax kullanıcı adıyla hackerlık işine girmiştir. Mendax, Trax ve Prime Suspect; International Subversives adını verdikleri hacker grubunu oluşturmuşlardır. Grup olarak hackledikleri arasında Pentagon, MILNET, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, NASA, Overseas Telecommunications Commission, Citibank, Lockheed Martin, Motorola, Panasonic bulunmaktadır.

PROGRAMCILIK

1993 yılında Assange, Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'ne teknik danışmanlık verdi ve kovuşturmalara yardımcı oldu. Aynı yıl, Avustralya'daki ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'te çalışmaya başladı. 1994 yılında programlamaya başladı, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yaptı, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996),Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996),Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997),ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000). Bu dönemde, AUCRYPTO forumunu yönetti, 1996 yılında 5.000 aboneye sahip olan "bilgisayar güvenliği konusunda tavsiyeler veren" bir web sitesi olan Best of Security'yi çalıştırdı;, Avustralyalı bilgisayar korsanları hakkındaki Suelette Dreyfus'un Underground (1997) kitabının araştırmasına katkıda bulundu.

Ağustos 1999'da ses-veri toplama teknolojisi için Ulusal Güvenlik Ajansı'na verilen bir patent için: "Bu patent, insanları endişelendirmelidir. İnsanların denizaşırı telefon aramaları anlaşılmaz bir yabancı casus ajansının bağırsaklarında kopyalanıp arşivleniyor ve dinleniyor" demiştir. Hükümetler tarafından teknolojinin sistematik olarak istismarı, dünya vatandaşlarının temel özgürlüklerine karşı sürekli bir endişe kaynağı olmayı sürdürdü — onyıldan fazla süre sonra, Cypherpunks (2012) kitabının girişinde Assange özetlemiştir: "Bizim en büyük kurtuluş aracımız internet, şimdiye kadar gördüğümüz totaliterliğin en tehlikeli kolaylaştırıcısına dönüştürülmüştür".

WIKILEAKS

Wikileaks 2006 yılında kuruldu. Assange dokuz kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinden olup ayrıca basın sözcüsüdür. Gazeteler onu Wikileaks'in "yöneticisi" veya "kurucusu" olarak tanımlasa da Assange, "Ben kendimi kurucu olarak görmüyorum, sadece editörüm." demiştir. Siteye yüklenecek belgelerde en son söz ve onay Assange'ındır. Diğer bütün site çalışanları gibi Assange da site için ücretsiz ve gönüllü olarak çalışmaktadır.

Kurucusu olduğu WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınladı.

ABD DİPLOMATİK BELGE SIZINTISI

2010 yılının Kasım ayı sonuna doğru WikiLeaks adlı sitesinde kamuoyuna açıklanan belgeler büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.