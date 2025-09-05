Habertürk
        Justin Bieber'dan beklenen yeni albüm geldi - magazin haberleri

        Justin Bieber'dan beklenen yeni albüm geldi

        Justin Bieber, sekizinci stüdyo albümü olan 'Swag II'yi çıkardığını, dünyanın dört bir yanındaki metropollerde caddelere yansıttığı fotoğraflarıyla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:40
        Beklenen yeni albüm geldi
        Justin Bieber, hayranlarının merakla beklediği yeni albümü 'Swag II'yi bugün çıkardı. Albüm kapağı ve görsellerini Instagram’da paylaşan Bieber, albümün çıkışını hayranlarına duyurdu.

        Justin Bieber’ın sekizinci stüdyo albümü olan 'Swag II'; 'Speed Demon', 'Better Man', 'Love Song' gibi 23 yeni şarkı içeriyor. Bieber, yeni albümünde Tems, Bakar, Hurricane Chris, Lil B ve Eddie Benjamin'le düet yaptı.

        Bieber, albümün çıkışını sadece Instagram paylaşımlarıyla sınırlı bırakmadı. New York, Londra, Seul, Sidney ve Şanghay gibi dünyanın dört bir yanındaki metropollerde, albüm kapağını yansıtan pembe billboard’larla albümün çıkış haberini verdi.

        Şehirlerdeki billboard'lara yansıyan görseller arasında eşi Hailey Bieber ve oğlu Jack Blues ile çekilen fotoğrafı da vardı.

