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        Haberler Dünyadan Justin Bieber: Nefreti bırakmam gerek - magazin haberleri

        Justin Bieber: Nefreti bırakmam gerek

        Son dönemde üst üste dokunaklı mesajlar paylaşan Justin Bieber, nefreti gizlemenin boğuluyormuş gibi hissetmesine neden olduğunu söyleyerek, "Nefreti bırakmam gerek" itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:26
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        "Nefreti bırakmam gerek"
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        Justin Bieber, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajlarına bir yenisini ekledi.

        31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, nefreti bırakmaya çalışması gerektiğini ve boğuluyormuş gibi hissettiğini itiraf etti.

        "Çocukken bana hep nefret etmemem gerektiği söylendi. Bana bu duyguyu hissetmeme izin verilmediğini hissettim ve bu yüzden nefret ettiğimi kimseye söylemedim" diyen Bieber, nefreti gizlemenin boğuluyormuş gibi hissetmesine neden olduğunu söyledi.

        "Sanırım nefreti ancak önce orada olduğunu kabul ederek bırakabiliriz" diye devam eden bir çocuk babası şarkıcı, "Yaşadığımız tüm acılardan nefret hissetmemek nasıl mümkün olabilir" diye mesajını tamamladı.

        Bieber, geçen hafta yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca insanlar bana 'Vay canına Justin, bunu hak ediyorsun' dediler ama ben şahsen kendimi hep değersiz hissettim. Sanki bir sahtekarmışım gibi... İnsanlar bana bir şeyi hak ettiğimi söylediklerinde, keşke düşüncelerimi bilselerdi diye içten içe düşündüm" ifadesini kullanmıştı.

        "Ne kadar yargılayıcıyım, ne kadar bencilim gerçekten" diyen şarkıcı, "Bunu söylemezlerdi. Tüm bunları, kulübe gizlice hoş geldin demek için anlatıyorum. Ben kesinlikle çoğu zaman kendimi yetersiz ve niteliksiz hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.

        Ünlü şarkıcı bir süre önce de ruhsal sorun yaşadığı ve eşi Hailey Bieber ile aralarının bozuk olduğu söylentileri üzerine, "Kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

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