Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin Montreal'de peş peşe gerçekleştirdikleri buluşmalarla dikkat çekmişti. Justin Trudeau ile Katy Perry, geçtiğimiz hafta baş başa bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti.

Justin Trudeau ve Katy Perry

Justin Trudeau, daha sonra Katy Perry’nin 'Lifetimes' turnesi kapsamında Montreal’de verdiği konseri izlemeye gitmişti.

İkilinin bu görüşmeleri akıllara Justin Trudeau'nın yine kendisi gibi Kanada'nın eski başbakanlığını yapan babası Pierre Trudeau'yı akıllara getirdi.

Pierre Trudeau

28 Eylül 2000'de hayatını kaybeden Pierre Trudeau, 1960'ların sonlarına doğru Kanada başbakanı olduğunda şarkıcı Barbra Streisand ile aşk yaşamıştı.

Barbra Streisand ve Pierre Trudeau

Barbra Streisand, Pierre Trudeau ile yaşadığı birlikteliği ise 'My Name Is Barbra' adlı kitapta da anlatmıştı. Kitapta, ikilinin ilk kez 1968'de 'Funny Girl' filminin galasında tanıştığı yazıyor.

Barbra Streisand

53 yaşındaki eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın da babası Pierre Trudeau gibi başbakan olması ve aynı zamanda ünlü bir şarkıcıyla ilişki yaşaması, "babasının izinden gitti" şeklinde yorumlanmasına neden oldu.