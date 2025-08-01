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        Haberler Magazin Justin Trudeau babası Pierre Trudeau'nın izinden gidiyor - Magazin haberleri

        Justin Trudeau babasının izinden gidiyor

        Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz hafta şarkıcı Katy Perry ile bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmiş daha sonra da ABD'li şarkıcının konserine gitmişti. Trudeau'nın Perry ile yakınlaşması, akıllara Trudeau'nın babası Pierre Trudeau'nın Kanada başbakanı olduğu dönemde şarkıcı Barbra Streisand ile yaşadığı aşkı getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:33
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        Babasının oğlu
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        Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin Montreal'de peş peşe gerçekleştirdikleri buluşmalarla dikkat çekmişti. Justin Trudeau ile Katy Perry, geçtiğimiz hafta baş başa bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti.

        Justin Trudeau ve Katy Perry
        Justin Trudeau ve Katy Perry

        Justin Trudeau, daha sonra Katy Perry’nin 'Lifetimes' turnesi kapsamında Montreal’de verdiği konseri izlemeye gitmişti.

        İkilinin bu görüşmeleri akıllara Justin Trudeau'nın yine kendisi gibi Kanada'nın eski başbakanlığını yapan babası Pierre Trudeau'yı akıllara getirdi.

        Pierre Trudeau
        Pierre Trudeau

        28 Eylül 2000'de hayatını kaybeden Pierre Trudeau, 1960'ların sonlarına doğru Kanada başbakanı olduğunda şarkıcı Barbra Streisand ile aşk yaşamıştı.

        Barbra Streisand ve Pierre Trudeau
        Barbra Streisand ve Pierre Trudeau
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        Barbra Streisand, Pierre Trudeau ile yaşadığı birlikteliği ise 'My Name Is Barbra' adlı kitapta da anlatmıştı. Kitapta, ikilinin ilk kez 1968'de 'Funny Girl' filminin galasında tanıştığı yazıyor.

        Barbra Streisand
        Barbra Streisand

        53 yaşındaki eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın da babası Pierre Trudeau gibi başbakan olması ve aynı zamanda ünlü bir şarkıcıyla ilişki yaşaması, "babasının izinden gitti" şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

        Öte yandan Pierre Trudeau, her ne kadar kitapta yazıldığı gibi peri masalı gibi bir aşk yaşasa da Barbra Streisand ile birlikteliği evlilik ile son bulmamıştı.

        Pierre Trudeau, Margaret Trudeau ile 1971 – 1984 yılları arasında evli kalmış, Justin Trudeau da bu evlilikten dünyaya geldi.

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        #Justin Trudeau
        #Pierre Trudeau
        #Barbra Streisand
        #Katy Perry
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