Jyvaskyla JK - EIF Ekenas maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Jyvaskyla JK, 09 Eylül 2018 Pazar günü EIF Ekenas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Jyvaskyla JK 16 puanla 9. sırada, EIF Ekenas 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jyvaskyla JK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. EIF Ekenas, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jyvaskyla JK kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, EIF Ekenas sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Jyvaskyla JK son haftadaki Klubi 04 müsabasında 2-2 berabere kaldı.

EIF Ekenas ise Haka karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Jyvaskyla JK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Jyvaskyla JK, kendi sahasında 13 gol attı, 17 gol yedi.

EIF Ekenas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. EIF Ekenas, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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