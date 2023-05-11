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Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem

Levent'te objektiflere yansıyan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği dedikodularıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ben asla tatile öyle bir para vermem" dedi

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  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile birlikteliğini sürdüren Kaan Yıldırım, Levent'teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.

    Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yıldırım, "Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım... Hayırlısı olsun. Yaz da yaklaştı ama benim henüz vallahi bir planım yok" diye konuştu.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    "TATİLE ASLA O PARALARI VERMEM"

    Kaan Yıldırım'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri soruldu.

    Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" açıklamasında bulundu.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    "PINAR BİR ŞEY DEMEDİ"

    Yeni saç stiliyle de dikkat çeken Yıldırım, basın mensuplarının imaj değişikliğini sorması üzerine, "Uzattık işte... Pınar, her gün yanımda olduğu ve gördüğü için bir şey demedi. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördüğünüz için fark ettiniz bence" ifadelerini kullandı.

    Kaan Yıldırım, röportajını tamamlamasının ardından otomobiline binerek oradan ayrıldı.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    AYRILIK DEDİKODULARI

    Öte yandan ünlü çiftin geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Yıldırım, çıkan haberlerden sonra konuyla alakalı açıklamada bulunmuştu.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    "LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN"

    Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanlamıştı. Sitemde bulunan Yıldırım, "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!" mesajını paylaşmıştı.

    Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, "Seni çok seviyorum" yorumunu yaparak, yanıt vermişti.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    "AİLEMLE TANIŞTI"

    Ayrıca Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

    Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, "Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri

    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını da yapmıştı.

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