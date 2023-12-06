Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son olarak 20 Kasım'da Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştı. 6 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı gündeminde; İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin merak edilenler...
Kabine Toplantısı kararları, Beştepe'de iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Son olarak 20 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 6 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret, gizli fon davası ve fenomen soruşturmasının yanı sıra asgari ücret süreci gibi konular ele alınacak. İşte 6 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündem maddeleri hakkında detaylar...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının 6 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
6 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve konuları toplantının ardından açıklanacak.
KABİNE TOPLANTISINDA BU KONULAR KONUŞULACAK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları”, “Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret”, “gizli fon davası ve fenomen soruşturması”nın yanı sıra “asgari ücret süreci” gibi konular ele alınacak.