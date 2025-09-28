KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine'nin ana odak noktası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı temasların sonuçları masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detayları değerlendirilecek. ABD ile varılan enerji anlaşması da gündemdeki konular arasında olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, GAZZE VE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Dış politika başlığı altında Gazze'de devam eden soykırımın sona erdirilmesi için atılan adımlar da ele alınacak. Kabine'de Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci de ele alınacak. Yeni yasama faaliyetlerinin başlayacağı 1 Ekim öncesi Meclis çatısı altında yapılan komisyon çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'deki son gelişmeler de gündemde olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI VE EKONOMİDE GELİNEN AŞAMA

Kabine'de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı "dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının" detayları da görüşülecek. Son Kabine'nin ardından üç yıllık yol haritasını oluşturan orta vadeli program duyurulmuştu. Yeni dönemin hedefleri ile ekonomide gelinen aşama da ekonomik veriler eşliğinde masaya yatırılacak.