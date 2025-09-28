Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var?

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler'deki temaslarının yansımalarının masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

        Giriş: 28.09.2025 - 21:50 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:50
        1

        Gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yarın (29 Eylül 2025 Pazartesi) toplanacak. Toplantının saati henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasıyla açıklanması bekleniyor.

        3

        KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

        Kabine'nin ana odak noktası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı temasların sonuçları masaya yatırılacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detayları değerlendirilecek. ABD ile varılan enerji anlaşması da gündemdeki konular arasında olacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, GAZZE VE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

        Dış politika başlığı altında Gazze'de devam eden soykırımın sona erdirilmesi için atılan adımlar da ele alınacak. Kabine'de Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci de ele alınacak. Yeni yasama faaliyetlerinin başlayacağı 1 Ekim öncesi Meclis çatısı altında yapılan komisyon çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'deki son gelişmeler de gündemde olacak.

        SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI VE EKONOMİDE GELİNEN AŞAMA

        Kabine'de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı "dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının" detayları da görüşülecek. Son Kabine'nin ardından üç yıllık yol haritasını oluşturan orta vadeli program duyurulmuştu. Yeni dönemin hedefleri ile ekonomide gelinen aşama da ekonomik veriler eşliğinde masaya yatırılacak.

