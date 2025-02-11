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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda 'Kaçak İran fıstığı' uyarısı: Aflatoksin içeriyor - Alışveriş Haberleri

        'Kaçak İran fıstığı' uyarısı: Aflatoksin içeriyor

        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, İran üzerinden kaçak yollarla kente getirilerek 'Siirt fıstığı' adı altında satılan fıstıkların kansere neden olan aflatoksin maddesi içerdiğini söyledi. Aslan, "İran'da ambargo olduğu için diğer ülkelere satamıyor ve 8 yıl, 9 yıl bekleyen fıstıkları var. Ne şartlarla geldiği de belli değil, serbest ve kontrollü gelmiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.02.2025 - 08:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:04
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        'Kaçak İran fıstığı' uyarısı: Aflatoksin içeriyor
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        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, kente İran üzerinden kaçak yollarla getirilerek 'Siirt fıstığı' adı altında satılan İran fıstığının, insan sağlığına büyük zararlarının olduğunu söyledi.

        Aslan, "İran fıstığı kaçak yollarla geliyor ve Siirt fıstığı adı altında satılıyor. İran'da ambargo olduğu için diğer ülkelere satamıyor ve 8 yıl, 9 yıl bekleyen fıstıkları var. Orada ambarlarda bekleyen fıstıklar mutlaka ama mutlaka ilaçlarla besleniyor. İlaç olmazsa bu kadar fıstığı bekletmesi, bu kadar koruması mümkün değildir. Gerçekten Siirt üreticimize çok büyük etkisi oluyor. İran fıstığı gelmeseydi, yine fıstığımızı aynı fiyata satardık ama daha rahat satardık" dedi.

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        "KAÇAK İÇKİDEN DAHA TEHLİKELİ"

        Aslan, "Şu anda kaçak içkilerle mücadele ediliyor. Aslında bu kaçak İran fıstığı, kaçak içkiden daha tehlikeli, daha zararlıdır. İnsan sağlığını çok büyük zararları var. Bir ürünü yıllarca bir ambarda ilaçlayıp, sonra tüketilmesinin ne kadar zararlı olduğunu bilmeniz lazım. Sağlıkçı olmamız gerekmiyor. Siirt fıstığını iyi tanıtmıştık. Bütün Türkiye artık Siirt fıstığını biliyor. Siirt fıstığı daha önce Antep fıstığından 20-30 lira daha ucuz satılıyordu. Şu anda Siirt fıstığının çeşidi, Antep fıstığını geçti. Ama bu İran fıstığını yiyen tüketicinin bir daha Siirt fıstığını alacağına inanmıyorum. Çünkü Siirt fıstığı olarak satılıyor, tüketici Siirt fıstığını aldığını sanıyor. Ne şartlarla geldiği de belli değil, serbest ve kontrollü gelmiyor. Bunu kontrol etseler bile zaten içinde ne kadar aflatoksin olduğunu görecekler. En çok koruyacağımız kişi, tüketicidir. Çünkü neyi tükettiğini bilmiyor. Bunların kontrol altına alınması lazım" diye konuştu.

        "AROMASINDAN AYIRT EDİLEBİLİR"

        Gerçek Siirt fıstığı ile kaçak fıstığın aromasından ayırt edilebileceğini ifade eden Aslan son olarak şunları söyledi:

        "Çok bilgili olmayan kişinin Siirt fıstığı ile İran fıstığını ayırt etmesi çok zor oluyor. Siirt fıstığı adı altında bütün Türkiye'ye yayılıyor. Siirt fıstığı adı altında satılması, bizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Fiziksel olarak fıstığı bilmeyen kişi, fıstıkların ayrımını aromasından fark edebilir. Dünyada fıstığı bilmeyen bir kişi bile aromasına baktığında, aroma farkı olduğunu görür.”

        AFLATOKSİN NEDİR?

        Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

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