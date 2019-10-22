Burun kanamaları hangi durumlarda tehlike yaratır?

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kaçakçılıkla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat bilgisinin ardından harekete geçti.

Elde edilen istihbarat bilgiye göre, Fatih’de kaçak bir sigara kağıdı atölyesi bulunuyordu. Çalışmayı derinleştiren polis, söz konusu imalatın Cibali Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Kaçak imalathaneye bugün operasyon düzenlendi.

Operasyonda binlerce basılmış kaçak sigara kağıdı ele geçirildi. İmalathaneye çevrilen işyerinde basılan sigara kağıdının piyasaya sürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.