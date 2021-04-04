Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı! - Haberler
ABONE OL

Adliyeden kelepçeli kaçmaya çalışan şüpheli, bacaklarından vurularak yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliye girişinde elleri kelepçeliyken arbede çıkarıp, kargaşada kendisini bekleyen otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli bacaklarından vurularak yakalandı

Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı! - Haberler
Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı!
0:00 / 0:00
DHA

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli E.A., dün gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alınıp, bugün saat 17.00 sıralarında Bayraklı Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre şüpheli, elleri kelepçeli bir şekilde ekip otosundan indirildikten sonra polislerle, tartışıp arbede yaşadı. Arbededen faydalanan şüpheli, elleri kelepçeli olarak kaçıp, ileride kendisini bekleyen 35 AID 817 plakalı otomobile bindi.

Polis, hızla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 200 metre ilerdeki İslam Kerimov Caddesi'nde bir ağaca çarptı. Kazanın ardından A.E. ve beraberindekiler araçtan inip, bu defa yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgeyi de ablukaya aldı.

Adliyeye yakın bir noktada bulunan sanayi bölgesinde saklandığı belirlenen E.A.'yı bulan ekipler, birkaç kez 'dur' ihtarına bulundu. Ancak E.A., ihtara uymayıp, kaçmayı sürdürünce ateş eden polis ekipleri tarafından bacaklarından vurulup, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem mi oldu, nerede? 4 Nisan AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 4 Nisan!
MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMMSÜ ne zaman açıklanacak?
104 amiralin bildirisi nedir? Emekli amirallerin bildirisi
GÜNDEM104 amiralin bildirisi nedir?
Hıdırellez ne zaman 2021? Hıdırellez Bayramı hangi güne denk geliyor? Hıdırellez nedir, ne demek, gelenekleri
GÜNDEMHıdırellez ne zaman 2021?
Son Dakika YÖK'ten 104 amiralin bildirisine sert yanıt: TSK'yı töhmet altında... - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten bildiri açıklaması
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı var mı?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman, hangi gün?
Yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
GÜNDEMEnkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Trabzon'da koronavirüs skandalı! Üst üste mevlit verdiler ve... - Haberler
GÜNDEMMevlit verip virüsü yaydılar!
Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır
GÜNDEMBakan Koca: Biraz daha sabır
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın millete seslenecek
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan yarın millete seslenecek