Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan, tamamen kesme taştan yapılan, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşan caminin tam yapım tarihi bilinmiyor.

AA'nın haberine göre 1700'lü yıllarda inşa edilen küçük bir caminin yerine 1843'te Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldığı bilinen cami, 1893'teki büyük zelzelede yıkıldı.