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Kadıköy'de tatbikatındaki kazada yaralanan diğer itfaiye erinden acı haber geldi

Kadıköy’de tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırıldığı ve bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan diğer itfaiyenin eri de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Mehmet Ali İnal
İHA

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatbikat yapıldığı sırada merdiven aracı kırıldı.

Merdivenin kırılmasıyla birlikte sepet kısmında bulunan itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. İtfaiye eri Emircan Çolak'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastanede tedavisi süren Mehmet Ali İnal'dan da acı haber geldi. İnal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul itfaiyesi, İnal'ın ölüm haberini sosyal medyadan duyurduğu açıklamada, "Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan personelimiz Mehmet Ali İnal da şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yarın saat 09.00 Kadıköy itfaiyesi önünde düzenlenecek törenin ardından itfaiye erlerinin cenazelerinin memleketleri Samsun ve Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.

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