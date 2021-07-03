Ukrayna’da tartışmalı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü 0:00 / 0:00

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Ukrayna Savunma Bakanlığının, kadın birliklerin topuklu ayakkabı giydiği geçit töreni fotoğraflarının paylaşması ile ülke kendini tartışmaların içinde buldu. Görüntülerde siyah orta topuklu ayakkabılar giymiş askerlerin fotoğrafları vardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, 4 binden fazlası subay olmak üzere 31 binden fazla kadın görev yapıyor.

Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, Savunma Bakanlığının bilgi sitesine konuşan Ivanna Medvid, "Bugün ilk kez eğitim topuklu ayakkabılarla yapılıyor" dedi. Medvid, perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘‘Askeri botlardan biraz daha zor ama deniyoruz.’’ ifadesinde bulundu.

TARTIŞMALAR

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya yakın birkaç Ukraynalı milletvekili, parlamentoya bir çift ayakkabıyla geldi ve savunma bakanını geçit töreninde topuklu ayakkabı giymeye teşvik etti.

DAHA APTALCA VE ZARARLI BİR FİKİR HAYAL ETMEK ZOR

Golos Partisi’nden üye Inna Sovsun, sağlık risklerine işaret ederek, "Daha aptalca, zararlı bir fikir hayal etmek zor" dedi. Sovsun, ayrıca Ukrayna'nın kadın askerlerinin parantez içinde ‘‘erkekler gibi’’ hayatlarını riske attığını ve "alay edilmeyi hak etmediğini" söyledi.

ASKERLER KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ

Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk, yetkililerin kadınları “aşağıladıkları” için kamuoyu önünde özür dilemeleri ve soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi. Ayakkabı seçimi sosyal medyada ve mecliste bir dizi eleştiriye yol açtı ve cinsiyetçilik yönünde suçlamalara yol açtı.

Yorumcu Vitaly Portnikov, Facebook'ta bazı Ukraynalı yetkililerin "Orta Çağ" zihniyetine sahip olduğunu savunarak, "Topuklu ayakkabılarla geçit töreni hikayesi gerçek bir rezalet" dedi. Başka bir yorumcu Maria Shapranova, Savunma Bakanlığını “cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı” ile suçlayarak “Topuklu ayakkabılar, güzellik endüstrisinin dayattığı kadınlarla alay ediyor” diye yazdı.