Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi açıldı

Anadolu Hayat Emeklilik’in 19 yıldır aralıksız olarak düzenlediği, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 sergisi sanatseverlerle buluştu. 976 kadın fotoğrafçının 3.469 eseriyle katıldığı yarışmada bu yılın birincilik ödülünü, “Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter kazandı. İkincilik ödülüne “Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu” eseriyle Gülay Kocamış, üçüncülüğe ise “Bahar” fotoğrafıyla Münevver Ulusoy layık görüldü.

Gülin Yiğiter - 'Flamingolar'

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Bu yıl ilk kez “Çevresel Sürdürülebilirlik” kategorisinde de ödül verildi. “Makro” isimli çalışmasıyla bu ödülün sahibi olan Şerife Uçarkuş’un eseri, sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Mansiyon ödüllerinin sahibi olan sanatçı ve eserleri ise şöyle sıralandı: Arzu Adalı – “Balıkçı”, Lütfiye Filiz Yolaçan – “Balerinler”, Seher Bakım – “Taksim”.

Şerife Uçarkuş - 'Makro'

Serginin açılışı, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışta yaptığı konuşmada yarışmanın yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Makaskesen, şu ifadeleri kullandı: “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’i sadece bir fotoğraf yarışması olarak görmüyor; kadınların yaşama, topluma, doğaya, zamana, duygulara ve bireylere dair söylediklerini görselleştirdikleri özgür bir ifade alanı olarak değerlendiriyoruz. Kadınların kadrajına yansıyan her karede cesaret var, umut var, hayat var.”