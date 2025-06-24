Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi açıldı

        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi açıldı

        Kadınların bakış açısıyla hayatı yorumlayan eserleri görünür kılmayı amaçlayan, Türkiye'nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler"de ödül ve sergileme hakkı kazanan fotoğraflar, 4 Temmuz'a kadar Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nde ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 00:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Hayat Emeklilik’in 19 yıldır aralıksız olarak düzenlediği, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 sergisi sanatseverlerle buluştu. 976 kadın fotoğrafçının 3.469 eseriyle katıldığı yarışmada bu yılın birincilik ödülünü, “Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter kazandı. İkincilik ödülüne “Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu” eseriyle Gülay Kocamış, üçüncülüğe ise “Bahar” fotoğrafıyla Münevver Ulusoy layık görüldü.

        Gülin Yiğiter - 'Flamingolar'
        Gülin Yiğiter - 'Flamingolar'
        REKLAM

        Bu yıl ilk kez “Çevresel Sürdürülebilirlik” kategorisinde de ödül verildi. “Makro” isimli çalışmasıyla bu ödülün sahibi olan Şerife Uçarkuş’un eseri, sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Mansiyon ödüllerinin sahibi olan sanatçı ve eserleri ise şöyle sıralandı: Arzu Adalı – “Balıkçı”, Lütfiye Filiz Yolaçan – “Balerinler”, Seher Bakım – “Taksim”.

        Şerife Uçarkuş - 'Makro'
        Şerife Uçarkuş - 'Makro'

        Serginin açılışı, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışta yaptığı konuşmada yarışmanın yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Makaskesen, şu ifadeleri kullandı: “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’i sadece bir fotoğraf yarışması olarak görmüyor; kadınların yaşama, topluma, doğaya, zamana, duygulara ve bireylere dair söylediklerini görselleştirdikleri özgür bir ifade alanı olarak değerlendiriyoruz. Kadınların kadrajına yansıyan her karede cesaret var, umut var, hayat var.”

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlenen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; fotoğraf sanatçısı Prof. Güler Ertan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ve Beylikdüzü Fotoğraf Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz ile Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.

        Sergi, 4 Temmuz 2025 tarihine kadar Tepe Nautilus AVM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #anadolu hayat emeklilik
        #fotoğraf
        #Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi