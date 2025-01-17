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        Haberler Spor Diğer Hentbol Kadın Hentbol Milli Takımı'nda David Montes dönemi - Diğer Haberleri

        Kadın Hentbol Milli Takımı'nda David Montes dönemi

        A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine İspanyol Antrenör David Ginesta Montes getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:16
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        Kadın Hentbol Milli Takımı'nda David Montes dönemi
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        Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı başantrenörlük görevine İspanyol antrenör David Ginesta Montes'in getirildiği duyuruldu. David Ginesta Montes, kariyerinde Romanya, İspanya ve Angola gibi ülkelerde üst düzey kulüp ve milli takımlarda çalıştı. Montes, son olarak CS Rapid Bükreş ile 'ile Romanya Ligi ve EHF Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar kazandı.

        David Ginesta Montes'in kazandığı başarılar ve kupalar şöyle:

        2021-2022: Romanya Ligi 'LIGA FLORILOR' şampiyonluğu

        2021-2022: Romanya Kupası Final Four

        2022-2023: EHF Şampiyonlar Ligi çeyrek final

        2017-2018: İspanya Ligi 'LIGA ASOBAL' üçüncülüğü

        2018-2019: Kral Kupası (Copa del Rey) yarı finali

        2018-2019: EHF Avrupa Ligi grup aşaması

        2019-2020: Kral’ın Kupası çeyrek finali

        İspanya Gençler şampiyonluğu (4 kez)

        İspanya Gençler ikinciliği (2 kez)

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