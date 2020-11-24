Kadın muhtarlar, İstanbul polisini ziyaret etti

AA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner ve beraberindeki kadın muhtarları, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Aslıhan Turhan karşıladı.

Toplantı salonunda sunum yapan Turhan, polisin aile içi şiddetle mücadele ve kadına yönelik şiddet çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Aslıhan Turhan, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, cinsiyet eşitliği, fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi ile Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımıyla ilgili kadınlara yönelik faaliyetlerini anlattı.

AA muhabirine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner, kadın muhtarlarla birlikte İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetlerinin sahadaki çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Toplantı sonrası bütün kadın muhtarlarla birlikte "Devletimiz her an yanımızda" dediklerini söyleyen Üstüner, "İçişleri Bakanlığımızın, kolluk kuvvetlerimizin kendimizi en aciz hissettiğimiz noktada bizim arkamızda durduklarını öğrendik." dedi.

- KADES'te amacımız 1 milyon kullanıcıyı geçmek

Üstüner, "Sayın Bakanımız dünkü toplantıda, KADES programını 628 bine yakın yükleyen kadın sayımız olduğunu söyledi. Bu haftanın önemi münasebetiyle bu rakamın bir milyonu aşması hedefi gösterdi bize. İstanbul'da 962 muhtarımız var. Bütün muhtarlarımızla birlikte çalışarak hedef gösterilen 1 milyon rakamını aşma noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü verdik." diye konuştu.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahalle Muhtarı Dilek Büyükköstenceli ise KADES projesiyle ilgili bilgi aldıklarını belirterek, "Bütün kadınların cep telefonunda mutlaka bulunması gereken bir uygulama olduğunu öğrendim. Bugün itibarıyla ben de KADES uygulaması olmayan kadın kalmaması için mahallemizde çalışma başlatacağım." dedi.

İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner ve beraberindeki kadın muhtarlar, toplantı sonrası polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.