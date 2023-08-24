Kadın müşteriden kasiyere yumruk!

Esenler'de alışveriş için girdiği markette çalışanlarla kapanış saati nedeniyle tartışma yaşayan kadın, kasiyer M.K'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 22 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde Havaalanı Mahallesi'ndeki markette meydana geldi.

İddialara göre, bir kadın markete girip alışveriş yapmak istedi. Market çalışanları kadına marketin kapandığını söyledi.

Kadın ise marketin kapanmasına henüz 10 dakika olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, kasiyer M.K'ye yumruk attı. M.K. hastaneye gidip darp raporu aldı. İki kişi de polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.