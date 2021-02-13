Barakası yıkılan kadın pompalıyla dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Okurcalar Mahallesi´nde bulunan balıkçı barınağındaki bir barakada kalan Ö.T. (40) adlı kadının barakası, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Bunun ardından öfkelenen Ö.T., pompalı tüfeğini alarak barakasının yıkılmasına neden olduğunu düşündüğü A.Y.´nin (49) yanına giderek ateş açtı. A.Y. bacağından, M.Ü. ise başından yaralandı.

ARACINA, KIRAATHANESİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre ayrıca öfkeli kadın, Ş.U.´ya (52) ait otomobil ve yine aynı kişiye ait kıraathaneye pompalı tüfekle ateş ederek hasar verdi.

BELEDİYENİN EK HİZMET BİNASINA DA ATEŞ AÇTI

Ö.T. daha sonra Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binasına giderek, binanın kapısına ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan bir belediye personeli, öfkeli kadının ateş açması üzerine camdan kaçmak isterken ayağını burktu.

BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan A.Y.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay sonrası jandarma ekipleri şüpheli Ö.T.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Pompalı tüfekle dehşet saçan Ö.T. motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma ekipleri Ö.T.´yi av tüfeği ve 1 bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.