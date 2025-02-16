Kadın turiste kapkaç şoku!

Taksim’de gezen Endonezyalı kadın turist, arkadaşının fotoğrafını çekeceği sırada kapkaça uğradı. Elinden cep telefonu çalınan ve yere düşen kadın ayağa kalkıp bir süre şüpheliyi kovaladı.

DHA'nın haberine göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı şüphelinin çaldığı telefonla özçekim yaptığı fotoğraf ortaya çıktı. Film gibi olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre Türkiye'ye gelen Endonezyalı Maila Zulaeva F. (22), arkadaşlarıyla Taksim’e gitti. Caddede yürüyen 3 arkadaştan biri, Maila Zulaeva F.’den fotoğrafını çekmesini istedi. Kadın turist fotoğraf çekeceği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından cep telefonu çalındı. Neye uğradığına şaşıran kadın önce yere düştü ardından kalkıp şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli ara sokaklarda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kadın turistin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Eyüp K. (24) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Dolapdere Irmak Caddesi'nde yakalandı. Olayı itiraf eden Eyüp K., 30 bin lira değerindeki cep telefonunu, bir telefoncuya 200 lira karşılığında sattığını söyledi. İş yerine giden polis, cep telefonunu geri alarak çalıntı telefonu satın alan Azad Ö.’yü (23) de gözaltına aldı.

ÇALDIĞI TELEFONLA ÖZÇEKİM YAPMIŞ

Diğer yandan cep telefonunda inceleme yapan polis ekipleri, telefonun fotoğraf galerisinde şüphelinin fotoğrafına rastladı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuyla kendi fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. Telefon kadın turiste teslim edilirken, emniyette ifadesi alınan ve adli işlemleri tamamlanan Eyüp K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPKAÇÇININ 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Suç eşyasını satın alma' suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan telefoncu Azad Ö. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Eyüp K.‘nin poliste 12, Azad Ö.‘nün ise poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.