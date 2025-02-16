Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın turiste kapkaç şoku! | Son dakika haberleri

        Kadın turiste kapkaç şoku!

        İstanbul Taksim'de arkadaşının fotoğrafını çeken Endonezyalı kadın turist kapkaça uğradı. Feci anlarda yere düşen kadın ayağa kalkıp bir süre şüpheliyi kovaladı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın turiste kapkaç şoku!
        ABONE OL

        Taksim’de gezen Endonezyalı kadın turist, arkadaşının fotoğrafını çekeceği sırada kapkaça uğradı. Elinden cep telefonu çalınan ve yere düşen kadın ayağa kalkıp bir süre şüpheliyi kovaladı.

        DHA'nın haberine göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı şüphelinin çaldığı telefonla özçekim yaptığı fotoğraf ortaya çıktı. Film gibi olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre Türkiye'ye gelen Endonezyalı Maila Zulaeva F. (22), arkadaşlarıyla Taksim’e gitti. Caddede yürüyen 3 arkadaştan biri, Maila Zulaeva F.’den fotoğrafını çekmesini istedi. Kadın turist fotoğraf çekeceği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından cep telefonu çalındı. Neye uğradığına şaşıran kadın önce yere düştü ardından kalkıp şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli ara sokaklarda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        REKLAM

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından kadın turistin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Eyüp K. (24) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Dolapdere Irmak Caddesi'nde yakalandı. Olayı itiraf eden Eyüp K., 30 bin lira değerindeki cep telefonunu, bir telefoncuya 200 lira karşılığında sattığını söyledi. İş yerine giden polis, cep telefonunu geri alarak çalıntı telefonu satın alan Azad Ö.’yü (23) de gözaltına aldı.

        ÇALDIĞI TELEFONLA ÖZÇEKİM YAPMIŞ

        Diğer yandan cep telefonunda inceleme yapan polis ekipleri, telefonun fotoğraf galerisinde şüphelinin fotoğrafına rastladı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuyla kendi fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. Telefon kadın turiste teslim edilirken, emniyette ifadesi alınan ve adli işlemleri tamamlanan Eyüp K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAPKAÇÇININ 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        'Suç eşyasını satın alma' suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan telefoncu Azad Ö. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Eyüp K.‘nin poliste 12, Azad Ö.‘nün ise poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı