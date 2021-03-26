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'Kadına karşı şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl ceza aldı

Mersin'de, kız arkadaşını alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan sanık C.T.'nin cezası belli oldu. Tutuksuz sanık C.T., hakkındaki iddiaları reddettiği savunmasında, "Lisanslı boksörüm, şiddet uygulamak istesem ciddi manada uygulayabilirim. Kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim, beraatimi isterim" dedi. Müşteki E.P.'nin katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık C.T.'yi 19 yıl 6 ay hapis ve ve 30 bin lira para cezasını çarptırdı

'Kadına karşı şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl ceza aldı
AA

Mersin'de, kız arkadaşını alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.T. ile avukatlar katıldı. Müşteki E.P. ise duruşmaya gelmedi. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 26 Ağustos 2019'da müşteki ile evinde kalan sanık arasında bir düğünde çekilen fotoğraflar nedeniyle tartışma yaşandığını belirtti.

Savcı, C.T.'nin, rızası dışında cep telefonu, harici bellek ve ev anahtarını cebir, şiddet ve tehditle yağmaladığı E.P.'nin hürriyetini sınırladığını, elindeki görüntüleri kullanarak müştekiyi "çevresine rezil edeceği" şeklinde beyanlarda bulunduğunu, özel hayatına ait görüntülerini rızası dışında yaydığını ve konut dokunulmazlığını da ihlal ettiğini bildirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın "hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit" suçlarından "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat ettirilmesi yönünde görüş sundu.

'KADINA KARŞI ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM'

C.T., savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti. Kesinlikle iddia edildiği gibi bir eylemde bulunmadığını belirten C.T, "Lisanslı boksörüm, şiddet uygulamak istesem ciddi manada uygulayabilirim. Dolayısıyla bu bile olayın asılsız olduğunu göstermektedir. Üzerime atılı suçları işlemedim. Kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim, beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "konutta yağma" suçundan 10 yıl, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"dan 4 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal"den 2 yıl 6 ay, "şantaj" suçundan 2 yıl hapis ve 30 bin lira para, "nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali"nden 1 yıl olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verdi. "Hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit" suçlarından "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat ettirilen sanığın mevcut halinin devamı kararlaştırıldı.

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