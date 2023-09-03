Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim

Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı.