Kadını darp etti! Vatandaşı böyle tehdit etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etti. Çevresine de aldırmayan kişi, kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da "Gelirsen seni delik deşik ederim" diyerek tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı.
"Dokunma" diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.