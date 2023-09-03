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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim

        Kadını darp etti! Vatandaşı böyle tehdit etti: Gelirsen seni delik deşik ederim

        İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etti. Çevresine de aldırmayan kişi, kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da "Gelirsen seni delik deşik ederim" diyerek tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:02
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı.

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        "Dokunma" diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde, yerde oturan kadına tokat atarak "Sen ne içtin?" diye bağıran kişi, çevredekilere de kadının alkollü olduğunu söylüyor.

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        Kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da "Gelirsen seni delik deşik ederim" diyerek tehdit ediyor.

        #istanbul haberleri
        #ümraniye
        #kadına şiddet
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