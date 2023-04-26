Selin Ciğerci çıkan dedikodulara şu şekilde açıklama yaptı: "Evet benziyor ama ben değilim. Vallahi bak evden çıkmadım daha Alaçatı’da. Baş harfi “S” demişler DM’lerimde show var. Yine suçsuzum. Hem kızın beli kalın, benim daha ince”