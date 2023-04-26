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Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

2016 yılından beri güzel oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu hakkında magazin gündemine bomba etkisi yaratacak iddialar düştü. Ortaya çıkan fotoğraflarda Doğulu’nun yanında bulunan kadın Selin Ciğerci’ye benzetildi. Fenomen isimden açıklama geldi.

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  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    Son olarak Gecenin Ucunda adlı dizide eşi Neslihan Atagül ile birlikte rol alan Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz gün Çeşme'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Gündeme gelen bu haberlerden sonra sosyal medya kullanıcıları bir iddia ortaya attı.
  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    Ortaya çıkan söylentiler Kadir Doğulu'nun objektiflere yakalandığı anlarda yanında bulunan kişinin Selin Ciğerci olduğuydu. 
  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    Magazin gündeminde söylenen: "Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözler üzerine. Fenomen Selin Ciğerci sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    Kadir Doğulu'nun ortaya çıkan fotoğraflarında yanındaki kadının fenomen ve girişimci Selin Ciğerci olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Ciğerci'den açıklama gecikmedi.
  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    Selin Ciğerci çıkan dedikodulara şu şekilde açıklama yaptı: "Evet benziyor ama ben değilim. Vallahi bak evden çıkmadım daha Alaçatı’da. Baş harfi “S” demişler DM’lerimde show var. Yine suçsuzum. Hem kızın beli kalın, benim daha ince”
  • Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Açıklama geldi!

    İşte Selin Ciğerci'nin açıklaması...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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