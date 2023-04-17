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Kadir Gecesi duası ve anlamı: Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

Kadir Gecesi duası ve anlamı, Ramazan ayının son on gününde araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede Kadir Gecesi duası, anlamı okunacak ve eller semaya açılarak af dilenecek. Kur'an-ı Kerim'in ilk defa semaya indirildiği ve kulların dualarının kabul edildiği mübarek gece dualarla geçirilecek. İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı...

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  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan bu mübarek gecede Kadir Gecesi duası ve anlamı okunur. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek geceyi hakkıyla eda etmek isteyenler "Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu...
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    2023 Diyanet Takvimi'nde yer alan bilgilere göre bu sene Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilmeye başlanacak.
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

    Ve ma edrake ma leyletülkadr

    Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

    Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

    Selamün hiye hatta matle'ılfecr
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

    Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

    Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

    Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

    O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI

    Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir. İşte Kadir gecesi duasının okunuşu ve anlamı:

    Kadir Gecesi Duası Okunuşu (Arapça): اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

    Kadir Gecesi Duası Anlamı (Türkçe): "Allah'ım, sen affedicisin ve affetmeyi seversin, o halde beni affet."
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.
  • KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2023 | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

    KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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