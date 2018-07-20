Akşam Life'dan Erçin Dağ Eysen'in haberine göre, unutulmaz filmlerin güçlü oyuncusu Kadir İnanır, meslektaşı Türkan Şoray gibi sinemayı bırakmaya karar verdi. Bugüne kadar sayısız filmde rol alan en son 2012’de Elveda Katya filminde oynayan usta oyuncu, yönetmen Nihat Durak ve eşi Filiz Durak’ın yöneteceği ‘Kapı’ adlı sinema filmiyle son kez seyircinin karşısına çıkacak.

MARDİN'DEN İSTANBUL'A

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan efsane oyuncu, önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin’e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler Mardin’de başlayıp sonrasında Kapadokya ardından İstanbul’da son bulacak.

NECLA NAZIR’A TEKLİF

Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

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