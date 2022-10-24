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Haberler Dünya Kadirov'un oğulları Ukrayna'da
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Kadirov'un oğulları Ukrayna'da: Savaş esirlerini getirdiler

Çeçen lider Ramazan Kadirov'un 14, 15 ile 16 yaşındaki oğullarının Ukrayna'da olduğu ve babalarına savaş esirlerini getirdikleri görüntüler dünyada gündem oldu.

Kadirov'un oğulları Ukrayna'da
Kadirov'un oğulları Ukrayna'da
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HABERTURK.COM

Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un Telegram üzerinden paylaştığı görüntülerde 16 yaşındaki oğlu Ahmet, 15 yaşındaki Eli ve 14 yaşındaki Adem askeri üniformalarda görüntülendi.

UKRAYNALI ESİRLERİ BABALARINA TESLİM ETTİLER

Paylaşılan videoda elleri ve yüzleri bağlı kişilerin Kadirov'un çocuklarının arkadasında getirildiği ve ardından 'Ukraynalı esirler' olarak tanıtılıp babalarına teslim ettikleri görülüyor.

Kadirov videonun altında yaptığı paylaşımda Batı'ya karşı düzenlenen özel operasyonda, oğullarının Ukraynalı askerleri ele geçirdiğini belirtti. Ukraynalı askerlerin akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

KADİROV'UN NÜKLEER ÇIKIŞI

Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda ilhak açıklaması sonrası Lyman'dan geri çekilmesi dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması gelmişti.

Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuşmuştu.

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" demişti.

PUTİN, KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.

* Haberin görselleri Kadirov'un Telegram hesabı ve Reuters'tan servis edilmiştir.
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