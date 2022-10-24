Kadirov'un oğulları Ukrayna'da 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un Telegram üzerinden paylaştığı görüntülerde 16 yaşındaki oğlu Ahmet, 15 yaşındaki Eli ve 14 yaşındaki Adem askeri üniformalarda görüntülendi.

UKRAYNALI ESİRLERİ BABALARINA TESLİM ETTİLER Paylaşılan videoda elleri ve yüzleri bağlı kişilerin Kadirov'un çocuklarının arkadasında getirildiği ve ardından 'Ukraynalı esirler' olarak tanıtılıp babalarına teslim ettikleri görülüyor. Kadirov videonun altında yaptığı paylaşımda Batı'ya karşı düzenlenen özel operasyonda, oğullarının Ukraynalı askerleri ele geçirdiğini belirtti. Ukraynalı askerlerin akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

KADİROV'UN NÜKLEER ÇIKIŞI Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda ilhak açıklaması sonrası Lyman'dan geri çekilmesi dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması gelmişti. Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuşmuştu. Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" demişti.