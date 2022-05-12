İHA

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.

İHA'nın haberine göre Gümüştuğ köyünde, gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş “Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?” ifadeleriyle kirpiyi boş ayran kutusundan kurtardı.

Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.

Duyarlı vatandaş “Sorumsuzca, hesapsızca tüketimin, masum, temiz ve kusursuz canların üzerindeki vahşi yansımaları.. Gece saat 00:30 civarı asfaltta nereye gittiğini bilemeyen yavru kirpi” ifadelerini kullandı.