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Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören restoran ve kafe gibi yiyecek, içecek hizmetine dayalı işletmelere verilecek ciro kaybı desteğine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk Lirasından az ve 40 bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü olarak belirlendi. Ciro kaybı destek programına türkiye.gov.tr üzerinden başvurulacak

Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu
Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu
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Reuters

Koronavirüs salgınında faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına türkiye.gov.tr üzerinden başvurulacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve işletmelere verilecek ciro kaybı desteği programı uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2,000 TL'den az ve 40,000 TL'den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020'deki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler
(düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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