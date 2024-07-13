Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın müdahaleye rağmen saatlerdir söndürülemedi. 31 saat geride kaldı... Sakaryanın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti
Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesindeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında 30 saat geride kaldı.
Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.
İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.
Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesinde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı
Sakaryanın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Hanlı Mahallesinde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.