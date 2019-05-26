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Kağıthane'de 42 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak

Bakan Kurum, Kağıthane'de istinat duvarının çökmesinin ardından saha incelemesi yaptıklarını belirterek, "42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirledik." dedi.

kentsel dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nisan ayında Kağıthane'de çöken bina sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evleri tahliye edilen Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda bir araya geldi.

Kurum, 22 Nisan'da yıkılan istinat duvarı sonrası çöken binaya değinerek, olayın hemen ardından saha çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Kurum, "O istinat duvarının çökmesinden sonra saha incelemesi yaptık ve 42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirledik. Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde 98 riskli yapı tespitini tamamladık. Bugüne kadar da 19 binanın yıkımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

İstanbul'daki en önemli problemlerden birinin riskli binalar olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bugüne kadar depremlerde riskli binalardan dolayı çok acılar çektik. Binalarımız yıkıldı, canlarımız gitti, ocaklarımıza ateş düştü. Biz istiyoruz ki artık Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ocaklara ateş düşmesin. Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle şehirlerimizdeki acil riskli dönüştürülmesi gereken alanları da hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 5 yıllık eylem planlarını bu hafta açıklayacaklarını hatırlatarak, bu eylem planlarında bazı önceliklerin olduğunu, o bölgede de önceliğin Yahya Kemal Mahallesi’nin kentsel dönüşüm planı olduğunu ifade etti.

"İNŞAYI BU SENE BAŞLATACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu sene içerisinde inşa sürecini başlatacaklarını bildirerek, "Gerçekten sizi hak ettiğiniz bir şekilde en güzel yuvalarınıza yerleştirmek istiyoruz. Hiçbir kardeşimiz mağdur olmadan dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz." dedi.

Tespiti tamamlanan binalarda tahliye sürecinin devam ettiğini belirten Kurum, kira yardımı yaptıklarını hatırlattı. Tahliye süreciyle birlikte yardımları aksatmayacaklarını aktaran Kurum, kentsel dönüşümle birlikte binaların zemin artı 4 kat ya da zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edileceğini söyledi.

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