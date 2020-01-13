İstanbul Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İHA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıntılar geliyor.
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