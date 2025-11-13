Kahire kırmızı halısında Nuri Bilge Ceylan'a büyük ilgi

Dünyanın dört bir yanından sinema profesyonellerini ve sinemaseverleri Mısır’ın başkenti Kahire’de buluşturacak olan 46. Kahire Uluslararası Film Festivali başladı.

Türkiye’nin konuk ülke olarak yer alacağı festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını üstelenen dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan, festivalin açılış törenine katıldı. 16 Kasım’da festival kapsamında bir masterclass gerçekleştirecek olan Ceylan, hem medya mensuplarından hem de sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

İKİ TÜRK FİLM ALTIN PİRAMİT İÇİN YARIŞACAK

21 Kasım’a kadar sürecek olan festivalde, Alireza Khatami’nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan “Öldürdüğümüz Şeyler”, ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen “Aldığımız Nefes” adlı uzun metrajlı filmlerimiz, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.

Ayrıca festivalin Turkish Spotlight bölümünde “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Kanto”, Bildiğin Gibi Değil” adlı uzun metrajlı filmlerimiz ile “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmimizin gösterimleri yapılacak. Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Ahlat Ağacı” ve “Uzak” adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverler ile buluşacak.