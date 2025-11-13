Habertürk
Habertürk
        Kahire kırmızı halısında Nuri Bilge Ceylan'a büyük ilgi

        Kahire kırmızı halısında Nuri Bilge Ceylan'a büyük ilgi

        Bu yıl da sinemanın evrensel etkisini ve kültürler arası diyaloğun önemini vurgulayarak dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları, sanatçıları ve sinemaseverleri ağırlayacak olan 46. Kahire Uluslararası Film Festivali başladı. Türkiye'nin konuk ülke olarak yer aldığı festivalin uluslararası jüri başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan, festivalin açılış töreninde büyük bir ilgi ile karşılandı. Türk filmlerinin yarışacağı, özel gösterimlerin yapılacağı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliği ile Türkiye standının kurulacağı festival 21 Kasım'da sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:11
        Kahire kırmızı halısında Nuri Bilge Ceylan'a büyük ilgi
        Dünyanın dört bir yanından sinema profesyonellerini ve sinemaseverleri Mısır’ın başkenti Kahire’de buluşturacak olan 46. Kahire Uluslararası Film Festivali başladı.

        Türkiye’nin konuk ülke olarak yer alacağı festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını üstelenen dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan, festivalin açılış törenine katıldı. 16 Kasım’da festival kapsamında bir masterclass gerçekleştirecek olan Ceylan, hem medya mensuplarından hem de sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

        İKİ TÜRK FİLM ALTIN PİRAMİT İÇİN YARIŞACAK

        21 Kasım’a kadar sürecek olan festivalde, Alireza Khatami’nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan “Öldürdüğümüz Şeyler”, ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen “Aldığımız Nefes” adlı uzun metrajlı filmlerimiz, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.

        Ayrıca festivalin Turkish Spotlight bölümünde “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Kanto”, Bildiğin Gibi Değil” adlı uzun metrajlı filmlerimiz ile “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmimizin gösterimleri yapılacak. Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Ahlat Ağacı” ve “Uzak” adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverler ile buluşacak.

        TÜRKİYE RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE TÜRKİYE STANDI KURULACAK

        Festival kapsamında 15–21 Kasım 2025 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliğiyle kurulacak Türkiye standında, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonelleri, ülkemizin sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

        16 Kasım tarihinde, Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye resepsiyonu gerçekleştirilecek.

        #Nuri Bilge Ceylan
        #KAHİRE
        #46. Kahire Uluslararası Film Festivali
