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HaberlerTelevizyonKahraman Babam 4. bölüm tanıtım: Ömrüm'ü babasından uzaklaştırmak için korkunç plan!
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Ömrüm'ü babasından uzaklaştırmak için korkunç plan!

'Kahraman Babam', bu akşam 4. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. İşte 'Kahraman Babam'ın tanıtımları...

Kahraman Babam 4. bölüm tanıtım: Ömrüm'ü babasından uzaklaştırmak için korkunç plan!
Ömrüm'ü babasından uzaklaştırmak için korkunç plan!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını 10. Ev'in, yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı "Kahraman Babam"ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Uğur düşmanın hemen yanı başında, arkasını bir dönse görecek kadar mesafede olduğunu sezmeden araştırmalarına devam etmektedir. Yonca gözü önünde can veren Tufan'ın Uğur ile bir davası olduğunu öğrenmiştir. Yonca hayatında ilk defa bu kadar yakından karşılaştığı ölümün hesabını Uğur'dan soracaktır. Savcıdan da önce...

Cem'in değil de Uğur'un Ömrüm'ün okulundaki etkinliğe katıldığını öğrenen Zehra küplere biner. Ömrüm'ü kaybetme korkusu ona hatalar yaptıracaktır. Ömrüm'ü Uğur'dan tamamen koparmak için şeytani bir plan hazırlar.

Düşmanını dost edinmeyi seven Yavuz karargaha sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Tekstil fabrikası yangınında raporu hazırlayan itfaiyecileri yakından tanımak istemektedir. Paranın açamayacağı kapı, örtemeyeceği kir olmadığını düşünen Yavuz, Tolga'nın maddi sıkıntılar çektiğini öğrenir.

İlker'in annesi Adalet aniden İstanbul'a döner ve hiç vakit kaybetmeden Ayşe'nin kapısını çalar. Ayşe, İlker ve Menekşe konusunun ciddiye binmek üzere olduğunu anlamıştır. Buna izin vermeye de hiç niyeti yoktur. Ayşe'nin Adalet'e anlattıkları İlker ile Menekşe'nin ilişkisinde onulmaz yaralar açacaktır. Öte yandan Furkan Menekşe'ye teşekkür etmek için bir hediye verir. Bu hediye Menekşe'nin başına büyük sorunlar açacaktır.

''Kahraman Babam'' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kahraman Babam'ın Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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