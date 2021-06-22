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HaberlerTelevizyon'Kahraman Babam'da düğüm çözülmeye başlıyor!
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'Kahraman Babam'da düğüm çözülmeye başlıyor

Show TV'nin 10. Ev imzalı duygu yüklü ve aksiyon dolu dizisi 'Kahraman Babam' dün akşam sürükleyici yeni bölümüyle izleyicileri soluksuz bıraktı. Yangında kaybettiği eşinin katillerini bulmak ve kızı Ömrüm'e kavuşabilmek için mücadelesine pes etmeden devam eden Uğur, ipuçlarını takip ederek Yavuz ve adamlarının toplantı yaptığı yere ulaştı. Bölümün finalinde ise itfaiye ekibinin genç üyesi Murat, alevlerin arasında kaldı

'Kahraman Babam'da düğüm çözülmeye başlıyor!
'Kahraman Babam'da düğüm çözülmeye başlıyor
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HABERTURK.COM

Bir baba kızın yüreklere dokunan hikayesini konu alan 'Kahraman Babam'ın dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde, Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktı. Yaşanan bu olay, Yonca ile Uğur'u yeniden karşı karşıya getirdi. Uğur, verdiği savaşa dair her şeyi Yonca'ya anlattı.

Uğur'un anlattıklarından sonra olayı araştırmaya başlayan Yonca'nın Tufan'la görüştüğü sırada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kundaklama çetesine adım adım yaklaşan Uğur'un, Yavuz'la aynı ortamda olduğu anlarda ise heyecan yükseldi. İtfaiye ekibinin bu bölümde de nefes kesen mücadeleleri devam ederken final sahnesinde ekibin en genç üyesi Murat, alevlerin arasında kaldı. Tolga Kumandan'ın oğlu Murat'ın tehlikenin ortasında kalması korku dolu anlara sahne oldu.

'Kahraman Babam', dün akşam yayınlanan bölümüyle Total'de 3.16 izlenme oranı (rating),8.87 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 2.88 izlenme oranı (rating),7.78 izlenme payı (share),AB'de 2.25 izlenme oranı (rating),6.71 izlenme payı (share) elde etti.

Heyecan dolu final sahnesi;

UĞUR'UN KIZI ÖMRÜM'Ü GÖRME MÜCADELESİ

Yaşadığı zorlu mücadelelerin yanında kızı Ömrüm'e olan özlemi yüzünden zor günler yaşayan Uğur, Ömrüm'ün okulunda yapılacak bir etkinlikten haberdar oldu. Babaların katıldığı etkinliğe Cem'in gideceğini öğrenen Uğur, tüm engellere rağmen Cem'i atlatarak kızının yanına gitmeyi başardı. Ömrüm'ün sınıfında itfaiyecilik mesleğini anlatan Uğur'un bu hareketi büyük takdir topladı. Baba kızın birbirine mesajlar gönderdiği ve bir araya gelerek özlem giderdiği dakikalar ise seyirciyi derinden etkiledi.

"Bir itfaiyeci neler yapar?"

MENEKŞE VE İLKER AŞKI İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Murat'a yakalanmalarının ardından Menekşe ve İlker çifti giderek köşeye sıkışmaya başlarken Ayşe'nin de ilişkiyi öğrenmesiyle ipler gerilmeye başladı. Kızının da kendisi gibi itfaiyeciyle evlenip aynı kaderi paylaşmasını istemeyen Ayşe, bu ilişkiye asla onay vermeyeceğini açıkça ifade etti. Ayşe'nin kararından sonra Menekşe'nin yapacağı hamle ise merak konusu oldu.

"Benim yaşadığım bu pişmanlığı senin yaşamana izin vermeyeceğim!"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kahraman Babam'ın yeni bölümünün hemen ardından dördüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur ve Ömrüm'ün keyifli anlarının yüzleri güldürdüğü tanıtımda Zehra, Ömrüm'ün babasıyla olan yakınlığına engel olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şahit olduğu korkutucu anlardan sonra travma yaşayan Yonca, Uğur'un desteğini görüyor. Ömrüm'ün "Baba, gitme..." sözleri ise izleyenleri derinden etkiliyor.

Kahraman Babam'ın 4. Bölüm Tanıtımı;

Kahraman Babam, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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