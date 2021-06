Ayşe savaşçı bir karakter 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kahraman Babam', bu akşam yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. Yapımcısının 10. Ev olduğu dizinin yönetmenliğini Osman Kaya üstlenirken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya yazıyor. 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren senaryosuyla dikkat çeken 'Kahraman Babam', bir baba ile kızının duygu yüklü hikâyesini SHOW TV ekranlarına getiriyor. Aslı Orcan, Habertürk'e verdiği röportajda 'Ayşe' karakterini canlandırdığı diziyi "Tam da gerçek hayatta içinden geçtiğimiz olayları detaylarıyla izleyebildiğimiz bir hikâye" cümleleriyle yorumladı. Orcan, hayallerini gerçekleştirme adına gösterdiği cesaret açısından 'Ayşe' ile benzerlik gösterdiğini belirtirken bir babanın çocukları üzerindeki etkisinden, eşi Yetkin Dikinciler ile aynı mesleği icra etmesinin avantajlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'Kahraman Babam'ın hangi özellikleri sizi dizide rol almaya yönlendirdi?

Kahraman Babam dizisi itfaiye teşkilatının kahramanlıklarını anlatan hikâyesiyle aksiyon ve dramayı iç içe kurgulayan bir proje. Tam da gerçek hayatta içinden geçtiğimiz olayları detaylarıyla izleyebildiğimiz bir hikâye.

Canlandırdığınız 'Ayşe'yi analiz edebilir misiniz? Size benzeyen ve zıt olan yanları nelerdir?

'Ayşe', savaşçı bir karakter. Hayatında kaybetmeye yer yok. Geçim sıkıntısı çekmesi, hayallerine ulaşmak istemesine engel değil. Çalışkan, üretken, tutkulu ama komik bir kadın 'Ayşe'. Ben, 'Ayşe'yi deneyimlerken keyif aldığımı söylemeliyim. Aslı ile 'Ayşe'yi hayallerini gerçekleştirme konusundaki cesaretleri açısından birbirine benzetiyorum.

Bir babanın çocuk üzerindeki etkisini anlatabilir misiniz?

Hayata bir yavru getirdiğinizde kaç yaşında olursanız olun, onunla birlikte büyümeye başlıyorsunuz. Onun dünyasında kocaman ama gözlerinde küçücük görüyorsunuz kendinizi. Baba olmak, köklenmek, bağlanmak ve bir daha çözülmemek demek. Anneden kesilen göbek bağı babaya bağlanıyor diye düşünüyorum ben.

Merhum babanızla yaşadığınız en unutulmaz an neydi?

Babam rahmetli olalı 25 yıl oldu. Kimisinin ne kadar az yaşamışsın babanla dediği hayatı, hiç yokluğunu hissetmeden bana yaşattığı için, onu sonsuzlukta her an benimle hissettiğim için pek de gitmiş gibi değil. Bana seçimim her ne olursa olsun asla pişman olmamayı öğretti. Cesaretimi ve tutkumu babama borçluyum.

Halk oyunları üzerine konservatuvar öğrenimi gördükten sonra ne oldu da oyunculuğa yöneldiniz?

Aydınlıyım, dolayısıyla da zeybek oyunları ile iç içe büyüdüm. Sonrasında kendimi konservatuvarda buldum, okurken dersimize giren ifade jimnastiği hocam ile başka bir pencere açıldı önümde. Oyunculuk okumaya karar verdim. Sahnede olmak, sette olmak, birbirini besleyen ve iç içe geçen duygular; hepsi çok keyifli. Oyunculuk sonsuzluk gibi. Ben özgürlüğü kapsadığını düşünüyorum, bu yüzden oyuncu olmayı seçtim.

Eşlerin aynı mesleği icra etmesinin avantajlı ve dezavantajlı yanları nelerdir? İki ünlünün evliliği 'Egoların çarpışması' olarak yorumlanır. Yetkin Bey ve sizde bugüne kadar egosantrizme dönüşmüş bir ego hali görmedik. Bu durumun evliliğinize katkısı nedir? Mesleğiniz adına Yetkin Bey ile aranızda mutlaka bilgi alışverişi olmuştur, oluyordur. Kendisinden edindiğiniz en önemli bilgi ne oldu?

Biz Yetkin ile aynı mesleği yapıyoruz. Daha doğrusu ben yapmaya çalışıyorum. O usta, ben çırağıyım. Yetkin'den öğrendiğim en önemli şey sakin olmak, anda kalmak. Oyunculuğun özü bu. Yetkin, kelimenin tam anlamıyla derya deniz.

Oldum olası şöyle bir görüş vardır; "Diziler gelip geçici, sinema filmleri kalıcıdır"... Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Sizce neden böyle bir ayrım yapılıyor? Oyuncular, sinema filmleriyle TV dizilerinde farklı performans mı gösteriyor? Veya izleyici, farklı performans mı gösterildiğine inanıyor?

Oyuncular sahnede de, sette de; bu ister sinema filmi olsun ister dizi aynı duyguyla, aynı özveriyle karakteri oynarlar. Fakat sinema filmi biraz daha zaman tanır, bölüm yetiştirmek dizilerde biraz daha acelecilik gerektirir. O yüzden sanırım oyuncular, sinema filminde olmayı daha çok isterler. Sinema bu hayata bıraktığın bir iz gibi.

Mesleğinizin en keyifli ve özel anı nedir ve o anlarda nasıl bir ruh haline bürünüyorsunuz? Mesleğiniz adına kurduğunuz en büyük hayal nedir? Canlandırmayı olmazsa olmaz saydığınız bir karakter var mı? Varsa o karakteri sizin için özel kılan nedir?

Canlandırdığınız karakterin hazırlık aşaması bana en heyecan veren zaman dilimi. Nasıl yürüdüğüne, nasıl konuştuğuna, neyi sevip neyi sevmediğine düşünerek, yürüyerek karar vermek, adım adım o karakteri doğurmak müthiş bir deneyim. Biyografiler çok ilgimi çeker. Dönem işleri ile geçmişe yolculuğa çıkmaya bayılırım.

Aslı Orcan, mesleği adına bugüne kadar edindiğiniz en önemli öğretinin ne olduğunu şöyle dile getirdi; "Mesleğim bana, bu kadar sabırsız birine sabretmeyi ve beklemeyi öğretti."

Lâl doğduktan sonra hayatınızda hangi radikal değişimleri yaşadınız. Anne olmadan önce Aslı Orcan ile anne olduktan sonraki Aslı Orcan arasındaki en bariz fark nedir?

Lâl hayatımıza giren bir ışık, bir filozof. Onun öğretileriyle hayattan daha fazla keyif alıyorum. Birbirimizi neşelendiriyoruz; neşeli yaşamak gibisi var mı... Yetkin, Lâl'e her gün açan 'çiçeğim' der.

Pandemi sürecinde edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu? Geleceğe dair hayalleriniz, projeleriniz neler?

Pandemi sevdiklerimizle olan bağımızı daha da kuvvetlendirdi, sahip olduklarımızın kıymetini anladık. Gelecek ile planım geçici hırslara kapılmamak, sevdiklerimi daha çok sarıp sarmalamak. İyi enerjili olmak, iyiliğe kavuşmak olacak.