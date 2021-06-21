Uğur, kızı Ömrüm için savaşıyor 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını 10. Ev’in, yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın yazdığı 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

'Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 3. bölümünde Uğur, Nazım’a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan’ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan’ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır.

Uğur şimdi Yonca’ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca, Uğur’un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.

Kızıyla görüşmesine izin verilmeyen Uğur hasret içindedir. Ömrüm ise okulda yapılacak etkinliğe babası katılamayacağı için çok üzgündür. Cem dayısı olarak etkinliğe katılabileceğini söyler. Bu bir nebze de olsa Ömrüm’ü mutlu eder. Okuldaki etkinliği duyan Uğur deliye döner. Uğur yasağa, Cem’e ve Yonca’ya rağmen okula gidebilecek midir?

Yavuz’un hırsı uğruna kurguladığı tezgahlar son hız devam etmektedir. İnsanların neresinden kolay yakalanacağını bilen Yavuz, bu kez kıvılcımı pek de uzak olmayan bir yerden tutuşturacaktır.

İtfaiyeciliğe babasının korumasında başlayan Murat bir an önce kendini kanıtlamak için çabalar. Gözü karalığı Tolga’nın öfkelenmesine neden olacaktır. Murat’ı gün sonunda beklemediği büyük bir ders beklemektedir.

Bir yanda evlilik hayalleri kuran İlker ve Menekşe; diğer yanda kızının istikbalinin kararmamasını, kendisi gibi olmamasını isteyen Ayşe… Sevda mı galip gelecek, mantık mı?

'Kahraman Babam' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte 'Kahraman Babam'ın Tanıtımları;