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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu! - TikTok yasağı tehdidine rağmen ByteDance 300 milyar dolara yükseldi - Teknoloji Haberleri

        TikTok yasağı tehdidine rağmen ByteDance 300 milyar dolara yükseldi

        ABD'nin uzun bir süredir devam eden TikTok yasağı tehdidine rağmen ByteDance değerini 300 milyar dolara yükselterek Çin'in bu seviyeye çıkan ilk teknoloji şirketi olmayı başardı

        Giriş: 19.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:18
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        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
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        Son yıllarda hızla büyüyen ve dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan TikTok, ana şirketi ByteDance'in değerini de hızla artırdı. ByteDance, son dönemde gerçekleştirdiği hisse geri alım programları ve sürekli artan gelirleri sayesinde 300 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu gelişme, Çinli teknoloji şirketleri arasında yeni bir rekor olarak kaydedildi. Ancak, ABD'deki ulusal güvenlik endişeleri ve olası düzenleyici engeller, ByteDance'in ve TikTok'un geleceği üzerinde önemli belirsizlikler oluşturuyor.

        YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 35 BÜYÜME

        ByteDance'in bu yüksek değere ulaşması, geçen yıl gelirlerinin yaklaşık %30 artması ve satışlarının 100 milyar doları aşmasıyla mümkün oldu. Şirketin 2024 yılında 145-150 milyar dolar ciroya ulaşma yolunda olduğu belirtiliyor. Bu başarı, ByteDance'i sadece bir sosyal medya platformunun (Meta) ulaşabildiği bir seviyeye taşıdı ve bu geldiği noktadan yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bunlara ek olarak Çinli teknoloji devi ByteDance'in bu yılın ilk yarısında %35 büyüdüğü bildirildi.

        ABD'DEKİ SATIŞ ZORUNLULUĞU - TİKTOK'UN GELECEĞİ

        ABD'de TikTok'a yönelik ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle, ByteDance'in TikTok'u Ocak 2024'e kadar satması veya yasaklanması gerektiği belirtiliyor. Bu durum, ByteDance'in ABD'deki 170 milyon kullanıcısı ve gelirleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Donald Trump'ın ikinci dönemine başlaması ve Elon Musk'un hükümette etkin bir rol üstlenmesi, TikTok'un ABD'deki geleceğini şekillendirebilir.

        ByteDance'in 300 milyar dolar değerine ulaşması, şirketin büyük potansiyelini ve stratejik hedeflerini ortaya koyuyor. Ancak, ABD'deki satış zorunluluğu ve potansiyel yasaklama kararları, ByteDance'in geleceği ve TikTok'un ABD'deki varlığı konusunda belirsizlikler yaratıyor. Bu durum, şirketin stratejilerini ve kullanıcılarla ilişkilerini nasıl yöneteceğini merak edenler için önemli bir konu olmaya devam ediyor.

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