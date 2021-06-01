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'Kahraman Babam'dan dikkat çeken yeni tanıtım izleyiciyle buluştu!

Show TV ekranlarının merakla beklenen 10. Ev imzalı dizisi 'Kahraman Babam' için geri sayım sürüyor. Duygu yüklü ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında bir baba ile evladının arasındaki bağa dair söylenen etkileyici sözler dikkat çekiyor

'Kahraman Babam'dan dikkat çeken yeni tanıtım izleyiciyle buluştu!
'Kahraman Babam'ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu!
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HABERTURK.COM

Dramatik hikayesi ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle yaz ekranının iddialı yapımları arasında yerini alacak olan 'Kahraman Babam', 14 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor. Bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ele alırken kahraman itfaiyecilerin çetin mücadelelerini de ekrana taşıyan dizi, Türkiye'de daha önce işlenmemiş bir konuyu seyirciyle buluşturuyor.

Diziye dair merakın giderek arttığı tanıtımda bir baba ile çocuğunun arasındaki ilişkiye dair duygusal sözler söylenirken Uğur (Görkem Sevindik) ile Yonca (Nilay Deniz) arasındaki yakınlaşmanın da ilk sinyalleri veriliyor.

Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

'Kahraman Babam' 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

İşte 'Kahraman Babam'ın 2. Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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