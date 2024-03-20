Bakan Güler: Irak'la ortak harekat merkezi kurulacak

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını, Irak’ın ilk kez PKK’yı terör örgütü olarak ilan ettiğini belirterek, "Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekat merkezi kuracağız" dedi.

Şehit aileleriyle iftarda buluşmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer’i ziyaret etti. Güler, daha sonra Vali Ünlüer, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte uzun çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Bakan Güler, çarşıdaki Deva Partisi’nin seçim ofisindekilere selam verdi.

'BU ÖRGÜTÜ DE BU SENE HALLEDECEĞİZ' Güler, daha sonra çarşıdaki AK Parti Gençlik Kolları’nın bulunduğu yere geçip, burada gençlerle sohbet etti. Onların sorularını da yanıtlayan Güler, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde açmış olduğu tesisi hatırlattı. Güler, bir gencin, "Terör bitecek mi?" sorusu üzerine de, "Bu terör bir bela başımızda ama dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle bir bedel ödüyoruz. Bir taraftan en güzel işte 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda 4 mevsimi yaşayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi vermiş Allah, her türlü maden var ve böyle sizler gibi insan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı, işte ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde. İnşallah bu örgütü de bu sene halledeceğiz."