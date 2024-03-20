Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı’nın merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.55’te oldu. Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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