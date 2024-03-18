Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Hacivat-Karagöz" oynatıldı

Gölge oyununu izleyen Nilsu Paksoy, Karagöz-Hacivat'ı çok sevdiğini belirterek gölge oyununu büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi.

Gölge oyunu sanatçısı Hüseyin Yozgatlı tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

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