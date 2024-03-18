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        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Hacivat-Karagöz" oynatıldı

        Kahramanmaraş'ta ramazan etkinlikleri kapsamında, depremzede çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:53
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        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Hacivat-Karagöz" oynatıldı
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        Kahramanmaraş'ta ramazan etkinlikleri kapsamında, depremzede çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında, Hacivat Karagöz Kukla Gösterisi, Necip Fazıl konteyner kentte çocuklarla buluştu.

        Gölge oyunu sanatçısı Hüseyin Yozgatlı tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

        Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan Yozgatlı, kukla oyunları hakkında bilgi verdi.

        Gölge oyununu izleyen Nilsu Paksoy, Karagöz-Hacivat'ı çok sevdiğini belirterek gölge oyununu büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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