'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılacak olan sağlam sitenin sakinlerinden tepki

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nca Kahramanmaraş'ta rezerv alanı ilan edilen 3 bloklu Dilsude Sitesi’nde oturanlar, karara tepki gösterdi. Sitenin müteahhidi İsmail Şeref Alkış, sağlam olan site için yıkım kararının yanlış olduğunu belirterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi, binanın beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek olduğunu belirttiğimiz halde maalesef burası rezerv alanına dahil edilmiş ve yıkmak istiyorlar” dedi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden olan Azerbaycan Bulvarı’ndaki sağlam Dilsude Sitesi, rezerv alanına dahil edildi. Bunun üzerine site sakinleri, karara tepki göstererek binaya “Bu sağlam sembol sitemizi yıkıyorlar” yazılı pankart astı.

'PERFORMANS ANALİZLERİ ÇOK YÜKSEK' Yaklaşık 5 yıl önce yaşamın başladığı sitenin müteahhidi İsmail Şeref Alkış, alınan kararla 3 bloklu sağlam sitenin yıkılacağını söyledi. Dilsude Sitesi dışında rezerv alanında yer alan başka bir bina ile özel hastanenin de yıkılacağını ifade eden Alkış, bir an önce bu karardan dönülmesi gerektiğini söyleyerek, "Bize gelen bir yazıyla sağlam olan bu binayı boşaltmamız gerektiğini, bölgenin rezerv alanı ilan edildiğini öğrendik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi, binanın sağlam olduğunu, yıkılmaması gerektiğini, binanın beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek olduğunu belirttiğimiz halde maalesef burası rezerv alanına dahil edilmiş ve yıkmak istiyorlar. Burası 3 blok ve 57 bağımsız bölüm ile 8 dükkan var. Yazık, bu milli servet yıkılmasın. Biz burayı teslim edeli yaklaşık 5 yıl oldu, kullanma izni alınmış, tüm mühendislik birimlerine uyulmuş, sapasağlam bir bina. Genelde uygulama metrekaresi belli bir birim fiyat üzerinden, burası sağlam bina olduğu için çarpacaklar, belli bedel ödeyip bizi buradan gönderecekler” dedi.

TADİLATINA YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA HARCANDI Sitede oturan Mustafa Taşçı ise depremden sonra binayı defalarca kontrol ettirdiklerini her defasında da binanın çok sağlam çıktığını ifade ederek, “Bina hasar tespitinde az hasarlı çıkmıştı. Bunun üzerine üniversiteden profesörlerin de oluştuğu 3, hatta 4 ekip bir de ayrıca dükkan bakmak için gelen kurumsal banka numunelerini alıp baktırdı. Hepsinde hasarsız olarak görüldü. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Buraya taşınmamızda bir sakınca var mı? Rezerv alana giriyor mu?’ diye sorduk. Onlar, buranın yedek rezerv alanda olduğunu ve girmeyeceğini söylediler. ‘Tamirat, tadilat yapın’ deyip, girmemizi istediler. Dış cephesine mantolama yaptık, daire içlerine ve merdiven boşluklarına tadilat yaptık, masrafımız oldu. Bize yıkılacağını söyleyecekleri yerde, niye bu kadar para harcattılar? Bu kadar test ve numuneden sonra, bu kadar bilirkişiden, uzman ve mühendisin görüşünden sonra hangi teknik veriye dayanarak burası yıkılmak isteniyor, bunu da merak ediyorum açıkçası” diye konuştu.