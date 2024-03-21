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        Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:11
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        Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Veli Aydoğan’ın (29) kullandığı 46 AHB 776 plakalı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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