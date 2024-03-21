Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Veli Aydoğan’ın (29) kullandığı 46 AHB 776 plakalı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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