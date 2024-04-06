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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'ye 9'uncu yardım gemisini 15 Nisan'da göndereceğiz

        TÜRKKızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim'de bu yana Gazze'ye 42 bin ton insani yardım gönderdiğini belirterek, "Şimdiye kadar 12 uçak ve 8 tane gemi gitmiş durumda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:55
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'ye 9'uncu yardım gemisini 15 Nisan'da göndereceğiz
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        TÜRKKızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim'de bu yana Gazze'ye 42 bin ton insani yardım gönderdiğini belirterek, "Şimdiye kadar 12 uçak ve 8 tane gemi gitmiş durumda. 9'uncu gemimizi de 15 Nisan'da 'Kızılay İyilik Gemisi' olarak gönderiyor olacağız. Bunların içinde ihtiyaca göre, Filistin Kızılay'ıyla görüşüyoruz ne ihtiyaç varsa onu gönderiyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş'ta her gün 7 bin kişiye iftar veren Türk Kızılay'ının iftar programına Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen iftarı yemeğini ünlü şef Mehmet Yalçınkaya hazırlarken, çocuklar için de Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergilendi. DHA'ya konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, bu yıl ramazan ayında deprem bölgesi ile Gazze'ye ağırlık verdiklerini belirterek, "Bu sene ramazan ayında özellikle iki odağımız olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Gazze'ydi, biri de deprem bölgesiydi. Ramazan boyunca Türkiye genelinde 8,8 milyon insana ulaşıldı" diye konuştu.

        GAZZE'YE 12 UÇAK VE 8 GEMİ İLE İNSANİ YARDIM

        İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye'nin insani yardım göndermeye devam ettiğini belirten Yılmaz, en son yola çıkan 2 geminin de varış noktasına ulaştığını söyledi. Gemilerden birinin boşaltıldığını anlatan Yılmaz, "Gazze'yle ilgili ramazan ayının içinde Türkiye'den 2 tane 3 bin tonluk büyük iyilik gemisi gönderildi. Ramazan'ın başında Kızılay'ın gönderdiği gemi boşaltıldı, hemen hemen içeriye girişi tamamlanmak üzere. AFAD tarafından gönderilen yine Türkiye'deki bağışçılarımızın bağışlarını taşıyan gemi de ulaşmış durumda ve boşaltılıyor. 7 Ekim'den bu yana hem AFAD'ın hem Kızılay'ın organizasyonu ile Türkiye bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bağışlarıyla bir araya geliyor ve oraya ulaşacak yardımı birlikte gönderiyoruz. Şimdiye kadar 12 uçak ve 8 tane gemi gitmiş durumda" dedi.

        'TÜRKİYE OLARAK BİR SU HATTI SATIN ALDIK'

        Yılmaz, "9'uncu gemimizi de 15 Nisan'da 'Kızılay İyilik Gemisi' olarak gönderiyor olacağız. Artık bir düzene aslında girdirmiş durumdayız. Ayda 2 büyük 3 bin tonluk gemiyi gönderiyoruz. Bugüne kadar 42 bin tonluk yardım ulaştırılmış durumda. 42 bin tonu yaklaşık 4 bin 200-4 bin 500 arası TIR olarak dönüştürebiliriz. Bunların içinde ihtiyaca göre, Filistin Kızılay'ıyla görüşüyoruz ne ihtiyaç varsa onu gönderiyoruz. Bugüne kadar 2 bin çadır gitti, gıda sürekli gönderilmeye devam ediyor. AFAD başkanımızla beraber defalarca Mısır'a gittik. Orada su ihtiyacının çok olduğunu görünce Türkiye olarak bir su hattı satın aldık ve o su hattından her hafta 5 TIR düzenli su içeriye girmiş oluyor. Gıda yardımına devam ediyoruz. Beslenmeyle alakalı, barınmayla alakalı, kıyafet ve sosyal yardımla alakalı, hijyenle alakalı ihtiyaçları göndermeye devam ediyoruz. Gazze meselesi de deprem bölgesi gibi 'Bugün gönderdik ve bitti' diyeceğimiz bir konu değil" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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