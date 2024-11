Erdoğan: Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser siyaseti nasıl yapılırmış gör (2)

KAHRAMANMARAŞ8'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrenin yapıldığı salonu dolduran partililerin sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kahramanlığının sadece isminde değil, gönlünde bulunduğunu belirterek, "Maraş'ın kahramanlığı acılara ve felaketlere karşı onurlu duruşundadır. Maraş'ın kahramanlığı, çığırtkanlık yapmadan, tabiatına yakışır şekilde, felaketlerin ve acıların üstesinden gelme kabiliyetindedir" dedi. İstiklal mücadelesinin öncü şehri Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremle sarsılıp yıkıldığını ifade eden Erdoğan, "Bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı, yıkıldı, nice evladını kara toprağın bağrına verdi. Bu vesileyle bir kez daha, depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Maraşlılara ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bilhassa partimizin Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanımız Gül Çitil Okur Hanımefendi ile eşini ve kızını burada rahmetle yad ediyorum. Mevla, kayıplarınıza dayanma gücü ihsan eylesin, sabır versin diyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti; milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiricaizse milletin ayar verdiği bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını işte böyle bir ayar verme olarak görüyoruz. Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Komplekse kapılmadan, kolaycılığa kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz" diye konuştu.

'PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için diyoruz ki partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme azim ve irademiz asla değişmez. Bunun için kongrelerimizi, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi, bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz. Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir. Hep söylediğimiz gibi, bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabb’im ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız. Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum; bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' diyor. Unutmayınız; siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa, onları hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek, yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Siyaset, bir gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil; insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur. Hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğuna göre, işe önce yakın çevremizden, kendi kadrolarımızdan başlayacağız" dedi.