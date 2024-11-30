Erdoğan: Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser siyaseti nasıl yapılırmış gör

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel; eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü söz verince unutan değil, gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, 'Yeniden Güçlü Anadolu, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören alanına gelen ve burada toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kahramanmaraş'ın milletin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale ve Anadolu'nun sağlam direği olduğunu belirten Erdoğan, "Kahramanmaraş, deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğmedi. Edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen pes etmedi, vazgeçmedi, umutsuzluğa kapılmadı, ele ele vererek hayata yeniden sarıldınız ve kardeşliğin en güzel dayanışmanın örneğini sergilediniz" dedi.

'ELİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN ÇEKMEDİK' Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinden sonra doğrulduğunu ve devletin desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağlar ince, yüksekse yol onun üstünden geçen inancı ile şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek elimizi deprem bölgesinden çekmedik, depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Geçtiğimiz ay Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerine teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan Hatay'da 5 bin 900. Malatya'da 2 bin 313, Adıyaman'da 6 bin 912, Gaziantep'te 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2 bin 929; Elazığ'da 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 olmak üzere toplam 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Kahramanmaraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzerde 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak."

'MAKAMLARI ZIPLAMA TAHTASI OLARAK GÖRMEDİK' Yaklaşık yarım asırdır farklı makamlarda ülke ve millete hizmet ettiğini anlatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içinde. Rabb’im bizlere çok farklı görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Geldiğimiz her makamı zıplama tahtası olarak değil, Türkiye'ye eser ve proje kazandırmak için fırsat olarak gördük. 6 Şubat'ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Sadece Kahramanmaraş'ta 7 bin 492 bina yıkıldı. Depremden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu sadece konut sayısı, içinde iş yerleri yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse 2,5 milyonluk nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ekonomimize yol açtığı tahribat, 104 milyar dolardan fazla. Toprağa verdiğimiz 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yara belki hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak" dedi.

'SAYIN ÖZEL, İFTİRALARI GRUP KÜRSÜSÜNDEN BOCA EDİYOR' Depremin yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştıklarını ancak ana muhalefet genel başkanının kendilerine sataştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bunlar ortada iken ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Az çok bu işleri bilen herkesin takdir ettiği bir inşa ve ihya seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış, 'Deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü tezviratı, iddiayı ve iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor. Buradan kendisine soruyorum; Sayın Özel siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu? Bak bugün Maraş'ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz" diye konuştu.

'PARA BALYALARINI YIĞMAK DIŞINDA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMAZLAR' Konuşmasında Özgür Özel'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Eski Genel Başkanınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor, meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada. Hadi buyurun yapın. Kardeşlerim bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar. Biliyor musunuz niye? Çünkü bunların iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi yok. Bunlar tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Çok açık söylüyorum; iş, yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Ama söz konusu hizmet olunca, vatandaşın dertlerine çare üretmek olunca ara ki bulasın. Bunlardan devrik genel başkanı 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı. Bunlardan ülkeye de millete de hayır gelmez. CHP ve CHP'li siyasetçiler ne bu ülkeyi ne de bu milleti tanıyorlar. Şehirlerimizde ne yapıldığından, hangi hizmetlerin olduğundan bile haberdar değiller. Depremden etkilenen il sayısını sorsan inanın bilmezler. Nurhak'ta yok dedikleri hastanenin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler. Türkoğlu ilçemizdeki 120 yataklı Acil Durum Hastanemizi aralık ayı içerisinde tamamlıyoruz. 400 yataklı Acil Durum Hastanesi projemizi ise ocak ayı içerisinde Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanında yapımı süren 600 yataklı yeni hastanemizi de 2025 yılının ikinci yarısında bitireceğiz. Yeni bir müjdeyi veriyoruz; Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı, 250 bin metrekarelik alana sahip Şehir Hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibarıyla yapım ihalesini sürecini başlatacağız. Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel; eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü söz verince unutan değil, gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz. Hedefimiz; deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır. Allah'ın izniyle yaralarımızı hızlıca sarıp yola yeniden, yepyeni bir heyecanla çıkacağız. Her damlası bir zafer müjdecisi olan yarınları Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle birlikte yine biz karşılayacağız."