        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 21:17
        İbiş, Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

        Burada konuşan İbiş, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ramazan ayının bu yıl bereketli ve coşkulu geçtiğini söyledi.

        Ramazan'ın maneviyatının üniversitelerde, liselerde ve okullarda güçlü şekilde hissedildiğini dile getiren İbiş, bunun milletin kendi değerlerine ve kültürüne sahip çıktığının göstergesi olduğunu ifade etti.

        - "Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler"

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan İbiş, o günlerde bugünkü tabloyu hayal etmenin zor olduğunu belirtti.

        İbiş, "O zaman deselerdi ki 2026'nın Şubat ayında evler bitmiş olacak ve burada bu birlik beraberlik içinde iftar yapacağız, belki inanmak zor olurdu. Ama bugün hamdolsun öyle bir irade ortaya kondu ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımızla birlikte 11 şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettiler. Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler. Sadece bir inşa değil, geleceği planladılar." diye konuştu.

        Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran İbiş, depremin izlerinin her geçen gün silindiğini ve yarınlara daha güçlü adımlarla ilerlendiğini belirtti.

        Bölgedeki gelişmelere de değinen İbiş, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin zor süreçlerden geçtiğini söyledi.

        İbiş, şunları kaydetti:

        "Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var. Ve hamdolsun ki şu anda Türkiye sınırlarının ötesinde de hangi noktada nasıl duracağını ve tarihin doğru noktasında nasıl yer alacağını da görüyor, tespit ediyor, değerlendiriyor. Bu liderlik meselesi kıymetli hemşerilerimiz, bu bir irade meselesi."

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve çok sayıda genç katıldı.

