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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve depremzedelere konut teslim töreni için Kahramanmaraş'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve depremzedelere konut teslim töreni için Kahramanmaraş’a geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’ ile partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Kahramanmaraş’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kent merkezine geçerken vatandaşlar ellerinde bayrak ve karanfillerle kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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