Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve depremzedelere konut teslim töreni için Kahramanmaraş’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’ ile partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Kahramanmaraş’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kent merkezine geçerken vatandaşlar ellerinde bayrak ve karanfillerle kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise oyuncak dağıttı.