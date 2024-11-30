Bakanlar Bak ve Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hep birlikte sporu ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Bak, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kente yurt, spor tesisleri inşaatlarının devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığım dönemde tesisler noktasında Kahramanmaraş'a destekler verdik. Kahramanmaraş'ın güreşçileri dünya çapında şampiyonluklar, Avrupa şampiyonlukları ve olimpiyat dereceleri elde etti. Şimdi de hep beraber Kahramanmaraş'ta sporu ayağa kaldıracağız. Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz, yeni yüzme havuzları spor salonları yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz."