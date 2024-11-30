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        Bakanlar Bak ve Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hep birlikte sporu ayağa kaldıracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:30
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        Bakanlar Bak ve Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hep birlikte sporu ayağa kaldıracaklarını söyledi.

        Bakan Bak, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kente yurt, spor tesisleri inşaatlarının devam ettiğini belirtti.

        Kahramanmaraş'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığım dönemde tesisler noktasında Kahramanmaraş'a destekler verdik. Kahramanmaraş'ın güreşçileri dünya çapında şampiyonluklar, Avrupa şampiyonlukları ve olimpiyat dereceleri elde etti. Şimdi de hep beraber Kahramanmaraş'ta sporu ayağa kaldıracağız. Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz, yeni yüzme havuzları spor salonları yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz."

        Kentte yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, konutların da hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

        - Deprem bölgesinde afetin etkilerinin azaltılması için çalışma yürütülüyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden inşa edeceklerini, bölgede afetin etkilerini azaltmak için hizmetlere durmadan, duraksamadan devam edeceklerini söyledi.

        Deprem felaketinin ardından büyük bir kararlılık ve azimle tamamlanan 155 bin konutun anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, teslim edilen evlerin yeni hayatların, yeni başlangıçların sembolü olduğuna işaret etti.

        Bakan Göktaş, şöyle dedi:

        "Her bir konut sevgiyle örülmüş, milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş birer güven yuvasıdır. Her bir tuğlasında milletimizin azmi her bir çivisinde birlik, beraberlik ruhu var. Bu anlamda yeniden güçlü Anadolu'yu inşa etmek demek, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi demek, güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde yükselmesi demek. Bu konutlar sadece birer bina değil. Bu binalar umudun, huzurun, mutluluğun kapısıdır aynı zamanda. Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği mekan olacak. Bu konutlar birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek, geleceğe daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacak. Çocuklarımız gülümseyerek sokaklarda oynayacak. Gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, büyüklerimizin huzurla yaşadığı bir şehir olacak. İşte bunun için durmadan yorulmadan çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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